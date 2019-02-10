تعزيزات عسكرية أمريكية إلى التنف بسوريا

أخبار الآن| التنف - سوريا - (وكالات)



كشف مسؤول محلي ومصدر عسكري في محافظة الأنبار غربي العراق عن وصول تعزيزات أمريكية إلى منطقة التنف على الحدود مع سوريا والعراق والأردن ،

والهدف من تلك التعزيزات هو تأمين الحدود العراقية مع سوريا، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي انطلقت في الجانب السوري ضد آخر معاقل داعش في دير الزور.

بدوره، أكد ضابط في الجيش العراقي مبينا أن تلك التعزيزات الأمريكية جاءت من قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي، واستخدمت الطريق الدولي السريع لمرورها وصولا إلى منطقة التنف

وأوضح أن القوات الأمريكية تتخذ في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا عدة قواعد لها، ومنها قاعدة الحبانية 30 كم شرق الرمادي، والأسد 90 كم غرب الرمادي، إضافة الى موقعين في القائم وموقع شرقي مدينة الرطبة.

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