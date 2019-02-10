تأجيل زيارة المبعوث الدولي إلى اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة مؤخرا عن تأجيل زيارة المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء، إلى يوم الاثنين المقبل.

ولم يأتي ضمن إعلان التأجيل توضيحاً لأسباب تأجيل الزيارة وستأتي هذه الزيارة على خلفية لقاء قادة ميليشيات الحوثي الإيرانية لمناقشة قضية الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، إلى جانب التطرق للقضايا العالقة في ملف تبادل الأسرى، وذلك وفقا ما أوضحت مصادر في مكتب غريفيث

كما تحمل هذه الزيارة أهمية قصوى للدفع بتنفيذ اتفاق السويد، بعد أن فشلت لجنة الأسرى والمعتقلين في تحقيق تقدم يذكر بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

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