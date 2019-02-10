القمة العالمية للحكومات تسعى لتوحيد الجهود من أجل الإنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انطلقت اليوم، الأحد 10 شباط /فبراير أعمال الدورة الـ7 من القمة العالمية للحكومات، لمناقشة آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي في أكثر من 200 جلسة موزعة على 7 محاور رئيسية.

وتعد القمة العالمية التي تستمر أعمالها 3 أيام أكبر تجمع حكومي عالمي من نوعه، حيث يلتقي فيها أكثر من 4000 شخصية من 140 حكومة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات.

وتؤمن دولة الإمارات أن هذه القمة فرصة واعدة لتوحيد الجهود والطاقات والأفكار من أجل تحسين حياة البشر، إذ قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإنسان هو محور اهتمام القمة العالمية للحكومات، إذ تعمل على تطوير حياة أفضل للإنسان، لافتاً إلى أن هدف القمة هو توحيد الجهود والطاقات والأفكار لتحسين حياة البشر، حسب ما ذكرت صحيفة "الاتحاد".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن القمة العالمية للحكومات تجمع فكري وقيادي وإداري يرسخ رسالة دولة الإمارات في بناء مجتمعات إنسانية تتمتع بالاستقرار والرفاه.

من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي- في افتتاح أعمال القمة - إن الحكومات بشكلها القديم لن تستطيع أن تؤثر في المستقبل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح يصرف أضعاف ما تصرفه الحكومات ويعرف معلومات كثيرة عن الأفراد تجهلها الحكومات.. والمستقبل لمن يملك المعلومة.

وتقام القمة العالمية للحكومات تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبمشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية، يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

ومن المقرر أن تصدر القمة أكثر من 20 تقريرا تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي تتضمن أرقاما ومعطيات وخلاصة دراسات تساعد صناع القرار والمسؤولين على رسم استراتيجيات استشرافية.

كما تشهد القمة العالمية للحكومات أكثر من 200 جلسة موزعة على 7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، مستقبل الصحة وجودة الحياة، البيئة والتغير المناخي، التعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، التجارة والتعاون الدولي، المجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

مصدر الصورة: وام

للمزيد: استراتيجية شاملة للغاز في الإمارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي