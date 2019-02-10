البشير يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا

أخبار الآن| الخرطوم - السودان - (أ.ف.ب)



توجه الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التي ستبدأ أعمالها صباح الأحد وتستمر لمدة يومين.

وأفادت الرئاسة السودانية أن البشير سيجري على هامش القمة عددا من اللقاءات مع الرؤساء والقادة الأفارقة، المشاركين في القمة لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم القارة، فضلا عن الوضع في بلاده.

ورافق الرئيس السوداني وفد رفيع المستوى يضم كل من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ووزير الداخلية أحمد بلال، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله، وينضم للوفد في أديس أبابا وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد.



اقرأ أيضاً :

البشير يطالب الشرطة بعدم استخدام القوة ضد متظاهري السودان