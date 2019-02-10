البرلمان السوداني يدعو لعقد جلسة طارئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعا أعضاء البرلمان السوداني إلى جلسة طارئة لبحث قضية الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وكانت جموع من السودانيين قد شاركت منذ أيام , في مسيرات في وسط الخرطوم , دعماً للمتظاهرين الموقوفين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير.

وأتت الاحتجاجات غداة إقرار البشير بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.

وتمت الدعوة لهذه المسيرة للتعبير عن التضامن مع مئات من المتظاهرين الموقوفين منذ اندلاع التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وعاد المتظاهرون لمنطقة وسط المدينة، مرددين هتافهم الذي ميّز الاحتجاجات "حرية سلام عدالة".

ومنع التضييق الأمني المتظاهرين من التظاهر في هذه المنطقة لنحو أسبوعين.

وردّد المشاركون "رص (اجمع) العساكر رص الليلة تسقط بس"، حسب ما قال شهود مشيرين إلى أن قوات مكافحة الشغب واجهت المحتجين بالغاز المسيّل للدموع. كما هتفوا "سلمية سلمية ضد الحرامية".

ودعا تجمّع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات للتظاهر دعماً للمعتقلين الذين يقولون إنهم يتعرضون "للتعذيب".



اقرا: تجدد الاحتجاجات في السودان