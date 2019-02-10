الأمم المتحدة تحذر من أزمة حادة بمخيم الركبان للاجئين

أخبار الآن | دمشق - سوريا (متابعات)

أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في ​سوريا​، مروة عوض، أن أكثر من 40 ألف لاجئ في مخيم ​الركبان​ الواقع قرب قاعدة التنف الأمريكية في أقصى ​ريف حمص​ الجنوبي الشرقي يعيشون أوضاعاً مزرية.

واشارت الى أن الأمر يتعلق بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدتها حتى الآن.

وأضافت: "الناس منهكون، ويمكن رصد الكثير من الإنهاك في أعينهم"، لافتة الى أن "​اللاجئين​ تقطعت بهم السبل في منطقة جافة، ويبيتون هناك في أكواخ متناثرة من الطين لا توفر حماية كافية من طقس الشتاء القارس"، موضحة أن "المخيم به بعض الأسواق، لكن الأسعار مرتفعة للغاية، كما أنه لا يوجد هناك سوى ​مستشفى​ واحد، وسيء التجهيز".





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