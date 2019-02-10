إفشال محاولة حوثية لتهريب الحشيش

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (سبأ نت)

ضبطت أجهزة الأمن اليمنية في محافظة مأرب وسط البلاد، 23 كيلوغراما من الحشيش أثناء محاولة تهريبها إلى ميليشيات الحوثي في صنعاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يمنية محلية.



وتستخدم ميليشيات الحوثي الحشيش المخدر كأحد مصادر الدخل المهمة لتمويل حربها ضد اليمنيين، إلى جانب تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ نت) إنه تم ضبط شحنة الحشيش في إحدى سيارات النقل الصغيرة، رغم محاولة المتورطين في تهريبها إخفاءها بطريقة "احترافية".

وأوضح قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق في محافظة مأرب، العقيد أحمد دركم، أن إحدى الدوريات بمديرية ماهلية المجاورة لمحافظة البيضاء تمكنت من ضبط الحشيش أثناء محاولة تهريبه في سيارة تاكسي.

وأضاف أن السيارة كانت "مخفية بطريقة احترافية، وأن كميات الحشيش كانت داخل أكياس تحمل علامات مواد غذائية للأطفال".

وأشار إلى أن المتورطين في التهريب حاولوا تمويه أفراد الامن من خلال اصطحاب عائله في السيارة من أجل تسهيل عبورها وعدم فحصها.



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