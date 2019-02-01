وصول جثث أبو الزبير الليبي وعائلته لبنغازي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أحالت كتيبة طارق بن زياد، التّابعة للقيادة العامة للجيش الليبي الإثنين، ثلاث جثث إلى مركز بنغازي الطبي، قضوا بمدينة سبها؛ نتيجة تفجير انتحاري.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته الكتيبة إلى مركز بنغازي الطبي، وتحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – “نحيل إليكم جثث كل من عادل أحمد الطاهر العبدلي وزوجته سارة السويحلي وابنتهم أمل عادل العبدلي، حيثُ قام الأول بتفجير نفسه أثناء مطاردته ومحاولة القبض عليه مما أدى إلى مقتله وزوجته وابنته”.

وكانت قد تمكنت القوات المسلحة مساء الأحد الماضي، من محاصرة القيادي في تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي المدعو عادل أحمد العبدلي المكنى بـــ”أبي الزبير الليبي” بعد ورود معلومات مؤكدة عن مكان تواجده .

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة عميد “أحمد المسماري”، أنه بعد اقتراب القوات المسلحة من القبض عليه، قام الإرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف، ومات على الفور .

يشار إلى أن أبا الزبير من مواليد 1980 ومن سكان مدينة بنغازي، شارك في أحداث فبراير 2011م وكان من ضمن سرايا راف الله السحاتي، وهو سجين سابق في 2006م بعد أن ألقي القبض عليه في العراق خلال العام 2005م لالتحاقه بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وسُلّم إلى السّلطات الليبية.

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