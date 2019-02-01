عملية للتحالف العربي ضد طائرات الحوثي المسيرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الخميس، موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة "الدرون" شرقي صنعاء، مطالبة المدنيين عدم الاقتراب من المكان المستهدف.

وذكر التحالف العربي في بيان: "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني. واتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين".

وصعد التحالف العربي من عملياته النوعية في الآونة الأخير ضد قدرات ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات الخاصة بها.

وجاءت هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ التحالف لعملية نوعية استهدف فيها عددا من معسكرات المسلحين ومخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر المالكي أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية لتحقيق الهدف من العملية دون أي ضرر على المدنيين.

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