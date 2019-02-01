سوريا الديمقراطية توقف متشددا المانيا

أخبار الآن| الباغوز - سوريا - (ا ف ب)

اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية، الألماني مارتن ليمكي المقاتل في تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت زوجتاه، اللتان هربتا معه اليوم الخميس، إن ليمكي فرّ من آخر جيب يحتله التنظيم المتشدد في شرق سوريا قبل أن توقف قوات سوريا الديموقراطية.

وتم اعتقاله في منطقة لاستقبال النازحين قرب بلدة "الباغوز".

وفي منطقة قاحلة قرب البلدة، التي لا يزال مقاتلو تنظيم داعش في جزء منها، قالت ليونورا (19 عاماً)، زوجته الثالثة التي تحمل الجنسية الألمانية إن ليمكي، والبالغ بحسب قولها 28 عاماً، فرّ معها ومع زوجته الثانية من آخر بقعة يحتلها التنظيم.

وقالت الشابة، "أتينا إلى هنا سوية، سلمنا أنفسنا سوية".

ولم تتمكن فرانس برس من رؤية ليمكي، وعادة ما توقف قوات سوريا الديموقراطية في منطقة الفرز المشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف بعد التدقيق والتحقيق الأولي.

وقالت الزوجة الثانية، التي عرفت عن نفسها باسم سابينا (34 عاماً)، لفرانس برس مكتفية باسم "مارتن" و"أبو ياسر" للحديث عن زوجها "زوجي هنا، خرج معي أيضاً من تنظيم داعش".

وادعت الزوجتان أن مارتن لم يكن مقاتلاً بل كان يعمل كتقني تصليح أجهزة إلكترونية.

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