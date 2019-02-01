ترقب وحفاوة تسبق زيارة البابا للإمارات

أخبار الآن - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )

تستعد دولة الإمارات لزيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية هذا الشهر، في محاولة لتعزيز الحوار بين الأديان، حيث لا يزال الشرق الأوسط يعاني من تداعيات سنوات مظلمة من الإرهاب والعنف المرتكب باسم الدين.

ومن المقرر أن يعقد البابا فرنسيس في جامع الشيخ زايد الكبير، وهو أكبر مسجد في الدولة، اجتماعا مغلقا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته المقررة بين يومي الثالث والخامس من فبراير.

وفي هذه الزيارة، تمثل الإمارات حجر الزاوية في إعادة حوار الأديان، ولم تتوقف أفعال الإمارات الداعمة لتعزيز الحوار بين الأديان داخليا بل تعدت حدودها، حيث تميزت الإمارات بأنها استطاعت استيعاب المسيحيين من كل بقاع الأرض بحثا عن الرزق الحلال والحياة الآمنة.

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