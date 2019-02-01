تحذيرات أمريكية لحزب الله: لعدم استغلال "الصحة"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت الخزانة الأمريكية حزب الله اللبناني من استغلال تولي وزارة الصحة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة لميليشياته المسلحة.

جاءت تصريحات مارشال بيلينغسليا، مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب، بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري ليل أمس.

كسر التطور مأزقاً استمر 9 أشهر والذي عمق المشكلات الاقتصادية في لبنان. وتحدث بيلينغسليا إلى الصحافيين المحليين في السفارة الأمريكية في بيروت.

يذكر ان حصة حزب الله في الحكومة الجديدة عبارة عن 3 حقائب بينها وزارة الصحة.

ونقلت صحيفة ديلي ستار الناطقة بالإنجليزية عن بيلينغسليا قوله "إذا رأينا أن حزب الله يستغل" الوزارات لنقل الأموال و"جداول أعمال إرهابية أخرى، عندها ستكون هناك مشاكل كبيرة". ورفض توضيح ما ستفعله وزارة الخزانة الأمريكية في هذه الحالة.

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