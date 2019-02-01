بعد القضاء على داعش.. متحف الموصل يفتح أبوابه مجدداً (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ا ف ب )

للمرة الأولى منذ احتلال تنظيم داعش الموصل في العام 2014، فتح متحف الموصل أبوابه أمام الزوار ، ليعرض الأمل عبر لوحات لرسامين محليين أو أجانب .

متحف الموصل هو ثاني متاحف العراق الذي لا يزال مغلقاً، لكن يوم الثلاثاء أعيدت الحياة له عبر معرض فني هو الأول الذي تـستضيفه هذه المدينة الشمالية التي دمر تنظيم داعش كنوزها التاريخية بشكل ممنهج.

وقال أحد منظمي المعرض إن الأعمال معروضة في قاعة البهو الملكي الذي "يعـتبر أقدم مبنى إداري مستخدم في الموصل، وكان تعرض للتدمير وأعيد بناؤه، ويستخدم للمرة الأولى في هذا العرض".

واعتبرت الطالبة في كلية الفنون هدى هاني (25 عاماً) أن المعرض "يدل على أن الموصل موجودة، لم تعدمها الحرب، بل على العكس نهضنا من المشكلة والكارثة".

وكان تنظيم داعش نشر فيديو في شباط/فبراير 2015 يظهر مجموعة من مقاتليه وهم يهاجمون محتويات المتحف التي لا تقدر بثمن ويحطمونها بواسطة آلات حفر ومعاول. ومن أبرز ما دمروه تمثالان للثور الآشوري المجنح ذات الوجه البشري.

وفي أحد الفيديوهات التي نشرها التنظيم، استخدم عناصره جرافات ومعاول ومتفجرات لتدمير موقع نمرود، درة الحضارة الآشورية التي تأسست في القرن 13 قبل الميلاد.

ولا يزال المتحف التاريخي ذو الهندسة المعمارية الأنيقة، مغلقا "لدواع أمنية للحفاظ على ما تبقى من قطع أثرية داخله"، على ما أكد مدير المتحف زيد سعد الله.

مصدر الصور :the national

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