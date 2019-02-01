السودان تشهد اليوم تظاهرات "جمعة الوفاء"

أخبار الآن | الخرطوم - السودان (صحف)

من المقرر أن تخرج تظاهرات جديدة في السودان اليوم، بعد ان دعا تجمع المهنيين السودانيين وكيانات سياسية معارضة للخروج في تظاهرات باسم "جمعة الوفاء" والمؤازرة في كل أرجاء السودان، وأكد في بيان على استمرارية المظاهرات المطالبة بتنحي البشير طوال الأسبوع دون توقف.

يأتي ذلك في وقت سخر فيه الرئيس السوداني، عمر البشير، من الحراك الشعبي، قائلاً إن وسائل التواصل الاجتماعي لن تُسقط الحكومة. أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع الخميس لتفريق تجمعات احتجاجية في عدد من أحياء الخرطوم، وعدد من مدن الولايات خرجت للمطالبة برحيل النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، وسط تقارير عن وقوع عدد من الجرحى.

وأحاطت قوات شرطية وأمنية منذ وقت مبكر من يوم الخميس بالمواقع التي حددها تجمع المهنيين في كل من الخرطوم وأم درمان وبحري لانطلاق الاحتجاجات حيث كان مخططا أن تتوجه جميعها الى القصر الرئاسي.

ومع ذلك تجمع أعداد من الشباب في منطقتي بري شرق الخرطوم، وشمبات شمالها، ورددت هتافات تنادي بالحرية والسلام والعدالة وتدعو النظام للرحيل كما خرج العشرات في منطقتي الديم وجبرة للمناداة بتنحي البشير.

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