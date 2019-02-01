الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين

أخبار الآن | الخرطوم – السودان (رويترز)

قال شهود عيان، إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع يوم الجمعة، على مئات المحتجين في أم درمان، وذلك في أحدث جولة من المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهر.

وبدأت الاحتجاجات عقب صلاة الجمعة، بهتفات تنادي بإسقاط الرئيس السوداني عمر البشير.

وذكر الشهود أن المحتجين هتفوا أيضاً "حرية.. سلام.. عدالة" و"الثورة خيار الشعب".

ويحتج المتظاهرون بشكل شبه يومي منذ 19 ديسمبر كانون الأول على الأوضاع الاقتصادية المتردية ويدعون إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

واستخدمت قوات الأمن في بعض الأحيان الذخيرة الحية لتفريق المحتجين. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 45 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع. وتقول الحكومة إن عدد القتلى 30 بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتحدث البشير بنبرة تحد يوم الخميس أمام أنصاره في مدينة كسلا قائلاً "تغيير الحكومة وتغيير الرئيس ما بيكون بالواتساب ولا بالفيسبوك بيبقى بصندوق الانتخابات... ده عهدنا والتزامنا أمام الشعب السوداني... القرار حقكم أنتم، جماهير الشعب السوداني“.



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