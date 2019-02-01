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الحوثيون يختطفون مديرة شؤون اليمن بمنظمة سيفروورلد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثي اختطفت مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد, أوفى النعامي.  

وأدان الإرياني عملية الاختطاف، واصفا ذلك بالفعل بـ "الإجرامي". 

وكتب عبر تويتر: "ندين ونستنكر قيام جهاز الأمن الوقائي التابع‫ للميليشيات الحوثية‬ باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي ومدير البرامج الحسن القوطري بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير، وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه".

وأضاف "جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة ‫الميليشات، وحقيقة هذه الميليشيات التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب".

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