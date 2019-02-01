التحالف يدمر مخزناً للدرونز شرقي صنعاء

أخبار الآن | القاهرة – مصر (رويترز)

استهدف التحالف العربي موقعاً تستخدمه ميليشيا الحوثي في تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة شرقي العاصمة صنعاء. المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قال إن القصف يأتي في إطار عملية مستمرة منذ أسبوعين لتدمير قدرات الحوثيين في مجال الطائرات المسيرة في أعقاب هجوم دام بطائرة من ذلك النوع على مسيرة عسكرية للحكومة اليمنية.

وأضاف المالكي أن التحالف نفذ العملية لتدمير هدف عسكري مشروع“. وكان أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال يوم الأربعاء إن التحالف، مستعد لاستخدام ”قوة محسوبة بدقة“ لدفع ميليشيا الحوثي للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.

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