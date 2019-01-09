مقتل 15 حوثيا بانفجار صاروخ باليستي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي بانفجار صاروخ باليستي في محافظة صعدة الحدودية أقصى شمالي اليمن .

ووفقا لوسائل إعلام، عناصر الميليشيا كانوا يستعدون لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية لكنه انفجر فيهم عند ساعات الصباح الأولى.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع.

واقترح غوتيريش أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبا يساندهم عناصر إداريون وأمنيون، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتمسك وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الثلاثاء، بضرورة تنفيذ مليشيا الحوثي اتفاق ستوكهولم قبل عقد أي مشاورات مقبلة، مؤكدا دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام.

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