قرقاش يحذر من تلاعب الحوثي باتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إحاطة مجلس الأمن حول اليمن، بأنها مهمة للغاية، مطالبا أجهزة الأمم المتحدة بأن تكون واضحة تجاه التسويف الحوثي لالتزامه بالانسحاب من الحديدة.

وحذر قرقاش من أن تلاعب المليشيا يهدد اتفاق السويد والخطوات المقبلة للعملية السياسية، ويعرض فرص السلام في اليمن للفشل.

ويبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم، اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم تلتزم به مليشيا الحوثي.

وتتولى البعثة المقترحة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى، تطبيقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في كانون الأول/ديسمبر الماضي في السويد.

وسيقوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس خلال الاجتماع، بعرض تقرير حول الوضع في هذا البلد ونتيجة المحادثات التي أجراها مؤخرا.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتمسك وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الثلاثاء، بضرورة تنفيذ مليشيا الحوثي اتفاق ستوكهولم قبل عقد أي مشاورات مقبلة، مؤكدا دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام.

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