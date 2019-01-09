غريفثس: هناك تقدم في تطبيق اتفاق السويد



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفثس، أن هناك تقدم في تطبيق اتفاق السويد رغم صعوبة الأمر، لافتاً إلى أن الاشتباكات في محافظة الحديدة، تراجعت منذ التوصل لاتفاق السويد.

وأوضح غريفثس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن الأطراف اليمنية التزمت إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في الحديدة، لافتاً إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد أن الاتفاق خطوة مهمة لتحقيق حل شامل للأزمة اليمنية.

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن، الأطراف اليمنية على مواصلة العمل بحسن نية مع الفريق الأممي في الحديدة، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة للمزيد من الوقت، لتحقيق الكثير في اتفاق السويد، قبل جولة المشاورات المقبلة.

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