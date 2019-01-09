توقيف ثمانية إرهابيين أجانب في سوريا

... زوجة أحد المهاجرين: داعش أعدم مقاتلين أجانب بلا سبب! فرض تنظيم داعش قبضة أمنية شديدة على مناطق احتلاله، مستغلا بذلك سياسة الترهيب، خاصة على المنضمين إليه من المهاجرين

... اصابة دبلوماسي غربي في اليمن خلال محاولة فاشلة لخطفه اصيب دبلوماسي غربي بجروح في صنعاء خلال محاولة فاشلة لخطفه، حسب ما اعلن مسؤول امني يمني طلب عدم الكشف عن اسمه

... حسناء السجون تتباهى بجريمتها على تويتر ! أحدثت صورة المتهمة الشابة، إليسا سوجورو، ضجة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورتها التي التقطت لها بعد القبض عليها على "تويتر"، وقالت سوجورو البالغة من العمر 18 عاما أنها تبدو لطيفة بالصورة وأنها فخورة بما فعلت، وكانت السلطات الأمريكية في "كارولاينا" قد ألقت القبض عليها بتهمة حيازة مادة الـ"زاناكس".

... اليمن: مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية قالت وسائل إعلام مختلفة، إن القيادي في تنظيم القاعدة جمال البدوي، قتل في غارة أمريكية لطائرة بدون طيار في محافظة البيضاء اليمنية.

... مشروع قانون في الكونغرس لفرض عقوبات على الأسد قدم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.