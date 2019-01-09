توقيف ثمانية إرهابيين أجانب في سوريا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية أنها ألقت القبض على ثمانية إرهابيين أجانب يعتقد أنهم من مقاتلي داعش بينهم أمريكي في ال16 من عمره وألماني، وذلك في بيان نشر الأربعاء على موقعها الالكتروني.
وجاء في البيان "في العملية الهادفة للقضاء على داعش في بلدة هجين ونواحيها... التي نفذت بتاريخ 6-7 من يناير، تمّ القبض على ثمانية إرهابيين" بينهم أمريكي قاصر، والألماني لوكاس غلاس (31 عاما).
اقرأ أيضا:
داعش يختطف 100 عائلة من مخيم شرقي سوريا