باتريك ينجو من قصف مدفعي حوثي في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجى، باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأممين في لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ استوكهولم، وممثلو الجانب الحكومي في اللجنة، من قصف مدفعي لميليشيات الحوثي، استهدف مقر الاجتماع الذي عقده مع ممثلي الحكومة، وبغياب ممثلي الحوثيين، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن الميليشيات أطلقت ست قذائف مدفعية، سقطت بالقرب من مقر الاجتماع الذي عُقد لأول مرة في مناطق سيطرة الشرعية، ورفض ممثلو الحوثيين حضوره.

وبحسب المصادر، فأن عدة قذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي على مقر الاجتماع، سقطت معظمها في محيط مكان الاجتماع، وأخرى طالت أجزاء من المبنى الذي عقد فيه الاجتماع.

وقدم ممثلو الحكومة إلى رئيس فريق المراقبين الأممين،خلال الاجتماع خطة إعادة الانتشار المحتملة في حال انسحبت الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة، وكذلك خطة عمل ضباط الارتباط وتفعيل آلية التنسيق.

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