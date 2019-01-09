اليماني يطالب بسرعة تنفيذ اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة، مطالباً بتكريس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض.

وطالب اليماني، خلال لقائه سفراء مجموعة الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، بإيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية، لدراستها وتحديد الموقف منها.

وبينما أكد اليماني دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن، شدد على ضرورة تنفيذ اتفاقات السويد من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات.

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية اليمني، إن هناك دور تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين، للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق السويد والذي تعثر تنفيذه حتى الآن.

اقرأ المزيد:

غريفيثس يلتقي الرئيس اليمني في الرياض