الشرطة العسكرية الروسية تنشر دوريات في منبج بشمال سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشرت الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محيط مدينة منبج السورية التي كانت تخضع في السابق لسيطرة المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش الروسي، الثلاثاء.

وقال المتحدث لوسائل اعلام روسية إن الهدف هو ضمان أمن المنطقة ومراقبة الوضع وتحركات المجموعات المسلحة، مضيفاً أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت "في محيط منبج" لكن ليس داخل المدينة.

وبحسب تصريحاته، ستنتشر الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة "بشكل منتظم"،

وأواخر كانون الأول/ديسمبر، دعا المقاتلون الأكراد دمشق إلى إرسال قواتها إلى منبج لحمايتها من التهديدات التركية بشنّ هجوم، في خطوة جاءت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل مفاجئ قراره بسحب قواته من سوريا.

ويشكل الأكراد العمود الفقري لقوات "سوريا الديمقراطية" التي كانت طردت تنظيم داعش من منبج في العام 2016، وقد انسحبت من هذه المدينة بعد إعلان الانسحاب الأميركي من سوريا.

وأكد ترمب، الاثنين، أن الانسحاب الأميركي سيُجرى "بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرّف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الأمور".

اقرأ أيضاً

واشنطن: تأكيدات لخطط ترامب بشأن سوريا