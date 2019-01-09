السعودية: عملية القطيف انتهت بقتل 6 إرهابيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأربعاء، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي، بعد شنها عملية استباقية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين واعتقال آخر في القطيف شرقي المملكة.

وجائت هذه العملية نتيجة لمتابعة الجهات الأمنية المختصة، لأنشطة العناصر الإرهابية في محافظة القطيف، بعد أن رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي وفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن من ضمن الأهداف لهذه المجموعة الإرهابية، إعاقة وتعطيل مشاريع التنمية في محافظة القطيف، لافتاً إلى أنه على إثر هذه المعلومات، باشرت الجهات المختصة في الرئاسة، الاثنين، عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل الذي كان يتواجد بداخله 7 من المطلوبين أمنياً.

وأشار المتحدث إلى أن الجهات المختصة، قامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم الرئاسة قوله، فإنه بعد العملية الأمنية، تم القبض على المطلوب عادل جعفر تحيفه بعد إصابته، التي نقل على إثرها المستشفى وحالته مستقرة، كما أصيب 5 من رجال الأمن إصابات طفيفة، وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى.

وأوضح المتحدث أنه "تم ضبط 7 رشاشات آلية، و3 قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، وعدد 593 طلقة رشاش، وعدد 30 طلقة مسدس، وعدد 21 مخزن سلاح، وعدد 22 هاتف جوال".

وتابع: "قامت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية ضمن مهامها المساندة، برفع الآثار والأدلة المتخلفة في الموقع".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، على الاستمرار في متابعة وتعقب المجموعات الإجرامية "الذين جعلوا أنفسهم أدوات طيعة لتنفيذ أجندات لجهات خارجية، لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أمنه واستقراره".

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