السعودية تكافح أسراباً من الصراصير

أخبار الآن| دبي مكة المكرمة (وكالات

أكدت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة أن فرق مكافحة الحشرات يعملون على منع انتشار وحصر حشرات صراصير الليل التي انتشرت في الحرم المكي الشريف الاثنين.

الأمانة قالت في بيان لها، أن اثنين وعشرين فرقة مكونة من مئة وثمانية وثلاثين فرداً وإحدى عشرة مَعدّة يعملون على مكافحة حشرات صراصير الليل.

وتابعت أنه "تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد (22) فرقة مكونة من (138) فرداً و(111) جهاز مكافحة، انه تم التركيز على مواقع توالد الصراصير وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية.

المزيد: