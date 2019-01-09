الجيش البريطاني ينتشر في مطار هيثرو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر الجيش البريطاني عدداً من أفراده في مطار هيثرو، في العاصمة البريطانية لندن، على خلفية الاضطرابات التي سببتها طائرة مسيرة، الثلاثاء، أدّت إلى تعليق بعض الرحلات المغادرة، كما أعلنت الحكومة الأربعاء.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، غافين وليامسون، على تويتر، إنه وبطلب من شرطة لندن، تم نشر قوات مسلحة، من أجل المساعدة والدعم.

وعلق مطار هيثرو، الذي يعتبر أكثر المطارات نشاطاً في أوروبا، الثلاثاء، الرحلات المغادرة لنحو ساعة إثر إشارة عن طائرة مسيرة، في حين ذكرت وسائل إعلام، أن ضباطاً من الشرطة بين الأشخاص الذين رأوا الطائرة المسيرة، وتم فتح تحقيق جنائي".

وفي نفس الإطار، أوضح قائد شرطة لندن، ستيوارت كوندي، إن "مساعدة عسكرية وضعت في التصرف من أجل دعمنا، لكننا لن نقدم أي تفاصيل حول التكتيك المحتمل اعتماده، لأن ذلك لا يمكن إلا أن يسيء إلى فاعليته"، مضيفاً، أنه سيتم استخدام وسائل تهدف إلى رصد سريع ووقف أي تحرك غير قانوني لطائرة مسيرة.



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