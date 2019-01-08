مقتل 6 من "جماعة الشباب" في غارة أمريكية بالصومال

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل 6 متشددين في إقليم شبيلي بالصومال، بضربة جوية ، بحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي وأضاف البيان أن هذه الضربة نُفذت للقضاء على جماعة الشباب الصومالية وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة

وصعدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة غاراتها على مسلحي الشباب ، وأعلن الجيش الأمريكي في الشهر الماضي أنه قتل 62 متشدداً في 6 ضربات جوية.

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