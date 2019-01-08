قرقاش: لا نية للحوثي لاحترام التزاماته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الأجواء الحالية في محافظة الحديدة اليمنية تشير إلى أنه "لا نية للحوثي لاحترام التزاماته الإنسانية والسياسية بشأن اتفاق السويد".



ووافق طرفا النزاع اليمني، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، غربي البلاد، في ختام محادثات جرت في السويد برعاية الأمم المتحدة، بغية إنهاء الصراع الذي دخل عامه الرابع.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء إن "التطورات في الحديدة تشير إلى أن لا نية للحوثي لاحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد، آن الأوان للعديد من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن".

وغادر مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث اليمن، أمس الإثنين، صنعاء، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض وسط تعنت من قبل مليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق السويد.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه مليشيا الحوثي خروقاتها الميدانية في محافظة الحديدة، وعديد من الجبهات اليمنية، في مؤشر على عدم نية الانقلابيين التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وكان محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر قد قال إن مليشيا الحوثي استهترت باتفاق السويد، وأخرجت الناس بالقوة إلى جانب مسلحيها للتظاهر من أجل الضغط وتمرير الانسحاب الوهمي.

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