قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في تكريت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب أربعة آخرون، في تفجير سيارة مفخخة في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية أن السيارة كانت مركونة إلى جانب الطريق وانفجرت على مقربة من حاجز لقوات الأمن العراقية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الاتهامات وجهت لداعش بالوقوف وراء هذا الهجوم، الذي نفذ التنظيم هجمات مماثلة في أوقات سابقة.

يتزامن ذلك مع قيام عناصر من التنظيم بتشكيل خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد.

وكانت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي، شنت حملات أمنية ضد التنظيم الإرهابي أسفرت عن قتل المئات منهم على مدار السنوات الماضية.



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