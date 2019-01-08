بومبيو يجري مباحثات مع نظيره الأردني 

... بومبيو إلى عمان في مستهل جولة عربية يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركّز بشكل خاص على ملفّات

... "مايك بومبيو" يبدأ جولته في الشرق الأوسط من الرياض يجري وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو زيارة رسمية الى عدد من دول الشرق الأوسط يبدأها من المملكة العربية السعودية بعد الإنتهاء من محادثاته.

... وزراء حكومة ترمب الجديدة دخل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب البيت الأبيض، وبدأ في ممارسة مهامه في الحكم على رأس هرم حكومي جديد يتألف من عسكريين سابقين ورجال أعمال..

... الصومال تطرد أكبر مسؤول في الأمم المتحدة: غير مرحب بك أمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم بمغادرة البلاد لاتهامه بـ"التدخل المتعمد" في الشؤون الداخلية.

... الحكومة اليمنية تؤكد التزامها باتفاق السويد رغم الانتهاكات أكدت الحكومة اليمنية، التزامها باتفاق ستوكهولم وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد، في وقت لا تزال ميليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ الاتفاق.