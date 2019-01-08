بومبيو يجري مباحثات مع نظيره الأردني
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات مع نظيره الأردني ركزت بشكل خاص على ملفّات اليمن وسوريا وإيران في العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية ستقوده إلى ثماني دول عربية .
وقال بومبيو إن العمل مستمر مع الأردن لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة ومحاولاتها في الالتفاف على العقوبات ، وفيما يتعلق بالأزمة السورية أضاف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن حل الأزمة السورية هدف استراتيجي للأردن ، وأن أمن منطقة الركبان وعودة أهالي الركبان شرط أساس لتأمين الأوضاع على الحدود.
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