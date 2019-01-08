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اليماني يطالب بتسليم آلية وقف إطلاق النار بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالب وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الأمم المتحدة بتسليم الحكومة اليمنية آليات عمل لتنفيذ الاتفاق لدراستها وتحديد الموقف منها. وأكد أن تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة، سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة.

وشدد اليماني على أن ميليشيات الحوثي مستمرة في خرق وقف اطلاق النار وتعزيز قواتها وحفر الخنادق في الحديدة. ونوه أن الحكومة الشرعية مستعدة للمشاركة في أي مشاورات سياسية تدعو لها الأمم المتحدة بشرط تنفيذ اتفاق السويد.

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