قوات سوريا الديمقراطية تحبط محاولة تسلل لداعش في الرقة

أخبار الآن | الرقة - سوريا (المركز الإعلامي لسوريا الديمقراطية)

قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أحبطت محاولة تسلسل لخلية إرهابية من تنظيم داعش في مدينة الرقة، حيث استخدم أفراد التنظيم أحد الأنفاق القديمة لتنفيذ مخططاتهم. وأضاف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن أحد الإرهابيين تمكن من تفجير نفسه على مقربة من نقطة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

واشتبك مقاتلو سوريا الديمقراطية مع الخلية الإرهابية، ونتيجة الاشتباك وتفجير الإرهابي لنفسه سقط أحد المدنيين المتواجدين بالقرب من مكان الحادثة بالإضافة إلى جرح مقاتلين بجروح متفاوتة نقلا للمشفى للعلاج.

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