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توقيف 816 شخصا خلال الأحداث التي وقعت في السودان

أخبار الآن| الخرطوم - السودان (وكالات)

أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان الاثنين أن السلطات أوقفت 816 شخصا خلال 381 تظاهرة حصلت خلال الأسابيع الماضية في مدن سودانية عدة بينها الخرطوم. وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني (البرلمان) إن "جملة الاحداث التي وقعت منذ 19 كانون الأول/ديسمبر بلغ حتى الآن 381، وتم القبض على 816 شخصا". وبدأت التظاهرات احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.

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