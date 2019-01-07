بولتون يحدد شروطاً للانسحاب الأمريكي من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن انسحاب الجيش الأمريكي من شمال شرق سوريا مشروط بهزيمة فلول تنظيم داعش، وضمان تركيا سلامة المقاتلين الأكراد.

وأكد بولتون، أنه لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، لكنه شدد على أنه ليس التزاما غير محدود.

وأضاف الأحد أن "هناك أهدافا نريد أن ننفذها كشرط للانسحاب ..الجدول الزمني يتماشى من قرارات السياسة التي نحتاج إلى تنفيذها"..

ولفت بولتون إلى أن هذه الشروط تشمل هزيمة فلول تنظيم داعش في سوريا، وحماية القوات الكردية التي حاربت إلى جانب القوات الأمريكية ضد التنظيم.

تعليقات بولتون هي أول تأكيد علني بأن الانسحاب قد يتباطأ، حيث واجه ترامب انتقادات واسعة من الحلفاء واستقالة وزير الدفاع جيم ماتيس بسبب السياسة التي كان من المقرر تنفيذها في غضون أسابيع.

وكان ترامب قد أعلن في منتصف ديسمبر أن الولايات المتحدة ستسحب كل قواتها البالغ عددها 2000 جندي من سوريا.

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