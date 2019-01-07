المالكي: التحالف يقدم التسهيلات للفريق الأممي بالحديدة

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تقديم كافة التسهيلات للفريق الأممي في الحديدة. وبخصوص فتح الممرات الإغاثية الوارد في اتفاق السويد، أعلن المتحدث في مؤتمر صحافي رفض الميليشيات الحوثية لخروج قافلة إغاثة من ميناء الحديدة. وأعلن أن الاختراقات الحوثية لاتفاق السويد بلغت حتى الآن 368 اختراقاً.

وألمح إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت العديد من الأسلحة المحظورة منذ توقيع اتفاق السويد، إلى جانب نشر القناصين، كما تم إطلاق صاروخين باليستيين في بداية تنفيذ الاتفاق. وقال المتحدث إن الميليشيات الحوثية تقوم بحفر الخنادق في محافظة الحديدة، وهو ما يدل على نيتها عدم تطبيق اتفاق السويد. وعرض صورا لعمليات حفر الأنفاق في الخوبة التابعة للحديدة

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