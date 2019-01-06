محمد بن زايد يصل باكستان في زيارة رسمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وتلقي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى إسلام آباد الضوء على العلاقات المميزة بين البلدين، فالإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لباكستان في الشرق الأوسط , ومصدر رئيسي للاستثمارات، وموطن لأكثر من 1.6 مليون مقيم باكستاني يساهمون بنحو 4.5 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعمل البلدان عن كثب لعقد "شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل"، حسبما تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى الإمارات في 18 نوفمبر 2018.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم السياسة المالية والنقدية في باكستان.

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