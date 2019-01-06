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تونس تستضيف المؤتمر الليبي الجامع منتصف يناير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

كشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الجامع، محمد العباني، أنّ تونس ستحتضن، خلال الأسبوعين المقبلين، أولى جلسات المؤتمر الساعي إلى توحيد الليبيين، لإنهاء الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ 8 سنوات.

وأكد العباني في تصريحات صحفية، أنه سيتم، خلال منتصف شهر ينايرالجاري، عقد اجتماع مصغّر في تونس يضم أهمّ القوى الفاعلة في المشهد الليبي.

واوضح أن الاجتماع سيجمع سياسيين، وعسكريين، وممثلين عن القبائل والنظام السابق.

ولفت العباني إلى أن الاجتماع المصغّر سيتوج بإعلان وثيقة لتحديد آليات تنفيذ كل البنود التي سيتوصّل إليها المؤتمرون في الجلسات الليبية القادمة.

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