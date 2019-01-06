البشير يدعو السودانيين إلى خوض الانتخابات الرئاسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، في مقابلة تلفزيونية، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.

وشدد البشير على أن حكومته لديها تفويض شعبي , وجاءت إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية.

وأشار البشير إلى أن الدستور الحالي متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية، متهماً من وصفهم بالمخربين بمحاولة استثمار الاحتجاجات لتنفيذ أجندات سياسية.

يأتي ذلك فيما أقال البشير وزير الصحة محمّد أبوزيد مصطفى لغلاء أسعار الدواء وما يشهده القطاع، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء السوداني ووزير المالية، معتز موسى، احتجاجات الشباب السودانيين "بأنها مطالب واضحة"، مؤكداً أن التعبير عنها متاح.

وأوضح موسى أن هناك حلولاً يتم العمل عليها من جانب الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية.

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