71 قتيلاً لداعش في بلدة هجين السورية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتلت ﻗﻮّﺍت سوريا الديمقراطية ، بدعم من قوات التحالف الدولي، نحو 71 مقاتلاً تابعاً لتنظيم داعش ، في بلدة هجين في ريف دير الزور السورية . بحسب ما كشفت مراسلة أخبار الآن.

وأوضحت أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت في ذلك الهجوم ، من تدمير أحد الأنفاق التي كان يستخدمها مقاتلو داعش، وتكبيد افراد التنظيم خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي سياق متصل، كشفت ذات المصادر عن قيام سوريا الديمقراطية بشن هجوم آخر، انطلاقاً من محور هجين، لتثبيت النقاط التي كانت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة عليها في وقت سابق.

كما أزالت ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ﻋﺪﺩا ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺭﻋﻬﺎ التنظيمّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ التي تم تحريرها.

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