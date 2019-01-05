واشنطن تلمح للبقاء في سوريا.. حتى القضاء على داعش

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية ( وكالات )

ألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن قوات بلادهم ستبقى موجودة على الأراضي السورية إلى حين القضاء على تنظيم داعش المتشدد، مؤكدين أن واشنطن لم تحدد جدولا زمنيا للانسحاب حتى الآن.

وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن عدم وجود جدول زمني لسحب القوات الأميركية من سوريا، وعددها نحو 2000 جندي، لا يعني أنها ستبقى هناك إلى جل غير مسمى.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، لا تزال تستعيد السيطرة على مناطق يوجد بها مسلحون من داعش.

وسعى المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في حديث للصحفيين قبل زيارة الوزير مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، إلى تبديد المخاوف بشأن استعادة داعش تنظيم صفوفه من جديد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا. سيتم ذلك بطريقة نواصل فيها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا الضغط على تنظيم داعش في كل مكان ولا نترك أي فراغ للإرهابيين".



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