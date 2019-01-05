مسؤول أمريكي: لا يوجد لدينا جدول زمني للانسحاب من سوريا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لسحب قواتها من سوريا لكنها لا تنوي البقاء إلى أجل غير مسمى.

وقال المسؤول قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل امام صحافيين” ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا“.

وتابع خلال حديثه عن الزيارة” فقط للتوضيح، نحن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا لأجل غير مسمى. الرئيس اتخذ قرارا بالانسحاب ونحن نجهز الآن الخطط للقيام بذلك“.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع القادم الشرق الأوسط استعدادا للانسحاب الأمريكي من سوريا. وهي اول زيارة لبومبيو بعد اعلان ترامب الانسحاب من سوريا الشهر الماضي.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية بان بومبيو بان للامريكيين يدعمون الخطوة التي ستنفذ خلال أربعة أشهر، وسيزور الأردن، الكويت، عُمان، البحرين، مصر والامارات.

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