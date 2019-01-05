ليبيا تلاحق منفذي هجمات الهلال النفطي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكر مصدر بمكتب النائب العام الليبي، لرويترز، أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 37 مشتبها بهم في هجمات على موانئ نفط رئيسية شرقي البلاد، وقاعدة عسكرية في الجنوب.

وأكد المصدر صدور المذكرات التي تحمل تاريخ الثاني من كانون الثاني/يناير وجرى تسريبها على موقع فيسبوك يوم الخميس.

وأظهرت المذكرات أن 31 عضوا من المعارضة التشادية والسودانية في ليبيا، وستة ليبيين، مطلوبون بتهمة شن هجمات على ”الهلال النفطي“ في الشرق، وعلى قاعدة تمنهنت العسكرية، وأيضا لدورهم في القتال بين الفصائل الليبية المتناحرة.

وبعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، انضم مقاتلون من تشاد والسودان إلى الاضطرابات التي تلت سقوطه، وتتهم الفصائل الليبية المسلحة المتناحرة بعضها البعض بالاستعانة بمرتزقة من أفريقيا جنوب الصحراء.

ومن بين الليبيين المشتبه بهم عبد الحكيم بلحاج أحد زعماء المعارضة الذي ساعد في الإطاحة بالقذافي.

ومن المطلوبين أيضا إبراهيم الجضران المتهم بشن هجوم على الهلال النفطي في حزيران/يونيو الماضي.

وتسبب إغلاق الهلال النفطي، الذي توجد به موانئ نفط رئيسية، في خسائر بالإنتاج بلغت ما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا من إجمالي الإنتاج الليبي الذي يزيد على مليون برميل.

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