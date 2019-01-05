قوات الشرعية اليمنية تقترب من تحرير كامل مديرية باقم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (سبأ)

أحرزت قوات الشرعية اليمنية، تقدماً جديداً في مديرية باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن "قوات اللواء 63 مشاة جبلي، واللواء التاسع مشاة جبلي، مسنودة بمروحيات قوات التحالف، حررت منطقة آل حماقي في مديرية باقم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية، سبأ.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تقترب من تحرير كافة أجزاء مديرية باقم في محافظة صعدة.

وفي صنعاء كشفت مصادر يمنية عن إقدام ميليشيات الحوثي ، على حفر شبكة أنفاق بإشراف خبراء إيرانيين وآخرين تابعين لميليشيات حزب الله.

وتمتد شبكة الأنفاق من مقر السفارة الإيرانية إلى جنوب العاصمة في حي الخمسين وبيت بوس، وفقما نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية.

وقال سكان في الحي المجاور للسفارة الإيرانية في صنعاء إنهم "كانوا يسمعون بشكل مستمر أصوات حفر واهتزاز تحت الأرض".

وأشار السكان إلى أنهم شاهدوا في مناسبات عدة خلال الأيام الماضية شاحنات تدخل فارغة إلى مقر السفارة الإيرانية قبل أن تخرج محملة بالتراب.

كما عملت المليشيات الانقلابية الموالية للنظام الإيراني على حفر شبكة أنفاق شمالي العاصمة، من حي الجراف إلى خط مطار صنعاء الدولي، حسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن شبكة الأنفاق التي حفرتها وتواصل حفرها المليشيات تصل إلى عمق يتراوح بين 5 إلى 10 أمتار تحت الأرض.

ومنذ توقيع اتفاق السويد القاضي بوقف إطلاق النار في الحديدة وتسليم الميليشيات الانقلابية للمدينة ومينائها الاستراتيجي، دأب الحوثيون على المراوغة وانتهاك تعهداتهم.

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