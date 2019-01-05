سويسري خطط لاستهداف أجهزة أمنية بالمغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مدير المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، تفاصيل جديدة عن مواطن سويسري ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، ألقي القبض عليه قبل أيام، ويشتبه بتورطه في قضية قتل الطالبتين الإسكندنافيتين في إمليل.

وقال الخيام، في تصريحه لصحيفتي "تريبيون دو جنيف" و "فانت كاتر أور" السويسريتين، إن هذا المواطن السويسري-الإسباني شارك في اجتماعات سرية عدة مع أعضاء من الخلية المفككة والمتورطة في ذبح السائحتين.

وأضاف "هذا الشخص غير متورط بشكل مباشر في العملية، لكنه كان يعرف منفذي الجريمة، وشاهدوا معا أشرطة لداعش، كما كان على اتصال مع أحد عناصر داعش في سوريا عبر رسائل تلغرام".

وتابع "التقى بهذا العنصر في سويسرا، حيث أطلعه على مقاطع فيديو عن قطع الرؤوس".

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