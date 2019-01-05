تونس بالمرتبة 21 في مجال الطاقات المتجددة

أخبار الآن | تونس - تونس (صحف)

قفزت تونس إلى المرتبة 21 عالميا في مجال الطاقات المتجددة خلال سنة 2017 من مجموع 133 بلدا , بعد أن كانت في المرتبة 65 خلال سنة 2016، وفق تقرير البنك العالمي حول وضعيّة السياسات العموميّة في مجال الطاقة المستدامة.

وحقّقت تونس 76 على 100 نقطة رصدتها النسخة الثانية من التقرير، الصادر خلال شهر ديسمبر 2018، لتلتحق بمجموعة البلدان الأكثر مردوديّة بعد أن كانت ضمن مجموعة الدول ذات المردوديّة المتوسّطة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الجمعة.

كما حلت تونس، في المرتبة 20 من مجموع 133 بلدا في مؤشر النجاعة الطاقية بفضل تحقيقها 75 على 100 نقطة، بعد أن كانت في المرتبة 18 من مجموع 111 بلدا في سنة 2016.

ويقيم ذات التقرير السياسات الوطنية في ميدان التّحكم في الطّاقة (النّجاعة الطاقيّة والطّاقات المتجدّدة) لكامل سنة 2017.

وتعد تونس وإفريقيا الجنوبيّة البلدين الوحيدين من القارة الإفريقية وبلدان الشرق الأوسط المنتميين لمجموعة البلدان الأكثر مردودية في مجال النجاعة الطاقية خلال النسخة الأولى والثانية من تقرير البنك.

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