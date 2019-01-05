"المهنيين" يحشد لمسيرتين في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يخطط "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي تولى زمام المبادرة في تنظيم الاحتجاجات التلقائية، التي اندلعت في البلاد، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، وأخرى إلى البرلمان، وكلتاهما تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين»، أنه يخطط لمظاهرات كبيرة وعاصفة، ابتداء من الأسبوع المقبل، تعم معظم أنحاء البلاد.

يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه القوى الأمنية السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين خرجوا في ثمانية أحياء، على الأقل، في العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة، شمالي البلاد.

وكان البشير وجه خطاباً للشعب قال فيه إن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة موجة الاحتجاجات، التي دخلت على خطها أحزابٌ سياسية تريد توظيف الأزمة لصالحها، فيما دعا تجمّع المهنيين إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري يوم الأحد المقبل.

ويشهد السودان تحرّكات احتجاجيّة منذ 19 كانون الأوّل/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

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