الشرطة السودانية تفرّق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أطلقت القوى الأمنية السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين خرجوا في ثمانية أحياء، على الأقل، في العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة، شمال البلاد.

كما أفادت شبكة الصحافيين السودانيين أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من الصحفيين , ومنعت آخرين من تغطية الاحتجاجات ومن الكتابة في الصحف السودانية .

من جهته، قال الرئيس البشير في وقت سابق إن العلوم العسكرية اتفقت على استخدام أقل قوة ممكنة، في إشارة إلى التعاطي الأمني حيال الاحتجاجات التي يشهدها الشارع السوداني.

وأضاف البشير خلال لقائه عدداً من مشايخ الصوفية بقصر الضيافة أن الضرورة تقتضي أحياناً استخدام القوة حفاظاً على تثبيت الأمن.

وكان البشير وجه خطاباً للشعب قال فيه إن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة موجة الاحتجاجات، التي دخلت على خطها أحزابٌ سياسية تريد توظيف الأزمة لصالحها، فيما دعا تجمّع المهنيين إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري يوم الأحد المقبل.

ويشهد السودان تحرّكات احتجاجيّة منذ 19 كانون الأوّل/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

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