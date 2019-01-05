الشرطة السوادنية تفض التظاهر في الخرطوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في شوارع الخرطوم وأم درمان.



وكانت الشرطة انتشرت في الساحات الرئيسة في كل من الخرطوم وأم درمان لتفريق أي تظاهرة جديدة.

كما رصدت منظمة العفو الدولية حتى الآن مصرع 37 من المتظاهرين برصاص قوات الأمن السودانية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير طلب الأحد من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصا بينهم فردان من قوات الأمن بحسب السلطات السودانية.

ويذكر أن السودان يشهد تحرّكات احتجاجية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

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