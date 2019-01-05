"السترات الصفر" يستعدون لمظاهرات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد "السترات الصفر" في فرنسا إلى التظاهر لأول مرة في 2019، في حين وصفت الحكومة الفرنسية المحتجين بأنهم محرضون هدفهم الوحيد الإطاحة بها.

وبعث محتجو "السترات الصفر" في وقت سابق، رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا فيها "إنهم ماضون في عملياتهم الاحتجاجية بشكل سلمي"، فيما انتقدوا الخطاب الذي ألقاه بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو إن ماكرون وجه الوزراء في أول اجتماع له بالحكومة في العام الجديد بأن يكونوا أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات في البلاد مؤكدا ضرورة استعادة القانون والنظام.

ودعا وزير الداخلية قادة الشرطة في مختلف المناطق إلى مواصلة إخلاء "مئات نقاط التجمع" المتبقية على الطرقات بما في ذلك بالقوة.

احتجاجات السترات الصفراء على ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي شابها العنف أحيانا، وأدت إلى اضطراب الحياة في فرنسا وأرغمت ماكرون على تقديم تنازلات من بينها إلغاء زيادة في الضريبة على الوقود.

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